Вашингтон, 2 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Застрявший на Международной космической станции корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, издаёт странные звуки, заявил американский астронавт Барри Уилмор Центру управления полётами в Хьюстоне.

NASA via AP

«У меня есть вопрос о Starliner. Из динамика доносится странный шум… Я не знаю, что его издаёт», — говорит Уилмор в аудиозаписи, опубликованной 1 сентября новостным порталом Ars Technica.

Астронавт дважды подносил микрофон к динамику, чтобы дать послушать специалистам пульсирующий звук, который слышно на корабле. По мнению Уилмора, он напоминает то, как шумит при работе гидролокатор.

«Подумайте, сможете ли вы понять, что происходит», — сказал астронавт.

В центре пообещали разобраться в этом вопросе.

По информации издания, разговор был перехвачен метеорологом Робом Дейлом из американского штата Мичиган. Он опубликовал аудиозапись в Сети.

Как передавало ИА Регнум, запуск корабля Starliner к МКС запланировали на май, но отложили из-за выявленной неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя. Об этом объявили, когда астронавты Уилмор и Сунит Уильямс уже заняли места в аппарате.

В результате ракета Atlas V с Starliner стартовала 5 июня. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался на следующий день. При этом он столкнулся с неисправностями двигателей ориентации в пространстве и утечками гелия. Отстыковку планировали на 18 июня, но аппарат застрял из-за неполадок.

Уилмора и Сунита получится вернуть на Землю не ранее начала 2025 года. Для этого планируют запустить к МКС корабль SpaceX Crew Dragon. Директор NASA Билл Нельсон заявил, что из-за проблем с двигательной системой Starliner решено возвращать этот аппарат без экипажа.

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск, комментируя то, что к нему обратились за помощью, назвал единственным альтернативным вариантом возвращения экипажа Starliner с МКС помощь России. Он отметил, что других возможностей доставить астронавтов на Землю нет.