Starliner застрял на МКС ещё на несколько дней из-за проблем с двигателем
Вашингтон, 20 июня, 2024, 16:24 — ИА Регнум. NASA и Boeing вновь отложили возвращение капсулы Starliner на Землю из-за продолжающихся проблем с двигателями и утечек гелия, пишет британская газета Daily Mail.
Миссию корабля, который изначально должен был отстыковаться от Международной космической станции (МКС) 18 июня, на прошлой неделе продлили минимум до 22 июня. Теперь специалисты NASA и Boeing решили, что корабль останется на околоземной орбите минимум до 26 июня.
По их словам, длительное пребывание корабля на орбите предоставит больше времени для изучения ключевых проблем, с которыми Starliner столкнулся во время полёта, — неисправностями двигателей ориентации в пространстве и утечками гелия. Эти проблемы зафиксированы в сервисном модуле, который не возвращается на Землю и должен сгореть при входе корабля в атмосферу. Из 87 тестов, запланированных для экспедиции, 77 уже выполнены, оставшиеся десять будут проведены во время расстыковки и посадки.
5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблём Starliner. На его борту впервые находились астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня, примерно в 20:33.
Эксперты говорят, что NASA может быть вынуждено начать спасательную операцию, что станет крайне неприятным ударом для компании Boeing, которая столкнулась со множеством проблем, связанных с её коммерческими самолётами, пишет издание. По данным агентства, капсула Starliner безопасна для астронавтов, и их всё-таки попробуют вернуть на Землю этим кораблём.
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили 7 мая. Причиной отмены запуска стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя. Из-за неполадок корабля астронавты задержались на МКС и 1 июня. Аналогичная ситуация произошла 15 июня.
В 2022 году на тот момент генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что государственная корпорация не допустит полётов российских космонавтов на американских кораблях Starliner, так как не может рисковать их жизнями.