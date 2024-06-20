Вашингтон, 20 июня, 2024, 16:24 — ИА Регнум. NASA и Boeing вновь отложили возвращение капсулы Starliner на Землю из-за продолжающихся проблем с двигателями и утечек гелия, пишет британская газета Daily Mail.

AP/TASS

Миссию корабля, который изначально должен был отстыковаться от Международной космической станции (МКС) 18 июня, на прошлой неделе продлили минимум до 22 июня. Теперь специалисты NASA и Boeing решили, что корабль останется на околоземной орбите минимум до 26 июня.

По их словам, длительное пребывание корабля на орбите предоставит больше времени для изучения ключевых проблем, с которыми Starliner столкнулся во время полёта, — неисправностями двигателей ориентации в пространстве и утечками гелия. Эти проблемы зафиксированы в сервисном модуле, который не возвращается на Землю и должен сгореть при входе корабля в атмосферу. Из 87 тестов, запланированных для экспедиции, 77 уже выполнены, оставшиеся десять будут проведены во время расстыковки и посадки.

5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблём Starliner. На его борту впервые находились астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня, примерно в 20:33.

Эксперты говорят, что NASA может быть вынуждено начать спасательную операцию, что станет крайне неприятным ударом для компании Boeing, которая столкнулась со множеством проблем, связанных с её коммерческими самолётами, пишет издание. По данным агентства, капсула Starliner безопасна для астронавтов, и их всё-таки попробуют вернуть на Землю этим кораблём.

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили 7 мая. Причиной отмены запуска стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя. Из-за неполадок корабля астронавты задержались на МКС и 1 июня. Аналогичная ситуация произошла 15 июня.

В 2022 году на тот момент генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что государственная корпорация не допустит полётов российских космонавтов на американских кораблях Starliner, так как не может рисковать их жизнями.