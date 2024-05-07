Вашингтон, 7 мая, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен по решению компании United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V. НАСА вело прямую трансляцию.

МКС

«Директор полёта от ULA Том Хитер принял решение не продолжать подготовку к полёту», — написали в аккаунте компании в соцсети Х.

Ведущая трансляции НАСА пояснила, что причиной отмены запуска стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.

Старт Atlas V планировался на 22:34 по времени Восточного побережья США (05:34 мск). На борту Starliner на орбиту впервые должны были отправиться двое астронавтов НАСА — Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Они заняли место в корабле незадолго до отмены запуска.

Накануне старта отмечалось, что резервная дата первого пилотируемого полёта Starliner на МКС намечена на 7, 10 и 11 мая.

Этот пилотируемый рейс в случае успеха даст «зелёный свет» на сертификацию Starliner к регулярным полётам и реализацию цели американцев по обеспечению двух независимых способов доставки астронавтов на МКС.

Как сообщало ИА Регнум, первый полёт космического корабля CST-100 Starliner с астронавтами на борту был в 2022 году перенесён на апрель 2023 года.

Перенос первого испытательного полёта корабля Starliner с экипажем на борту также означает задержку первой регулярной миссии по доставке астронавтов этим кораблём на МКС. Она состоится не ранее 2024 года.