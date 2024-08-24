Флорида, США, 25 августа, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на Международной космической станции (МКС), смогут вернуться на Землю в начале 2025 года. Об этом 24 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление управления.

(сс) Josh Hallett NASA

«Двум астронавтам NASA, отправившимся в июне на МКС на борту неисправной капсулы Boeing Starliner, придётся вернуться на Землю на корабле SpaceX Crew Dragon в начале следующего года», — говорится в сообщении.

В ходе пресс-конференции директор NASA Билл Нельсон заявил, что проблемы с двигательной системой Boeing Starliner несут существенные риски. В связи с этим управление приняло решение о возвращении корабля на Землю без экипажа.

Ожидается, что астронавты смогут вернуться на Землю на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, запуск которого запланирован на сентябрь. В этих целях экипаж миссии сократят с четырёх до двух человек.

Как передавало ИА Регнум, ракета Atlas V с пилотируемым кораблём Boeing Starliner стартовала 5 июня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На его борту впервые находились астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня. В первые часы полёта были выявлены неисправности двигателей ориентации в пространстве. Двигательная установка должна обеспечивать перемещение корабля в космосе при возвращении на Землю. По состоянию на 24 августа экипаж Starliner находится на околоземной орбите 80 дней.