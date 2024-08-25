Вашингтон, 26 августа, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Американский предприниматель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск назвал обращение за помощью к России единственным альтернативным вариантом по спасению застрявшего на Международной космической станции (МКС) экипажа Starliner.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Россия — единственный другой вариант», — написал он в социальной сети X.

Таким образом Илон Маск ответил американскому предпринимателю и соучредителю компании Airbnb Джо Геббиа, который задался вопросом о судьбе застрявших на МКС астронавтов в случае, если бы SpaceX не существовало.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблём Boeing Starliner. На его борту впервые находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня. В первые часы полёта были выявлены неисправности двигателей ориентации в пространстве. Двигательная установка должна обеспечивать перемещение корабля в космосе при возвращении на Землю. Экипаж Starliner находится на околоземной орбите более 80 дней.

24 августа Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что вернуть астронавтов получится только в феврале 2025 года. Они смогут вернуться на Землю на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, запуск которого запланирован на сентябрь. В этих целях экипаж миссии сократят с четырёх до двух человек.