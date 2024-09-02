Кызыл, 2 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 им. Героев Отечества в Кызыле в беседе с одним их школьников назвал мотоцикл и квадроцикл опасными видами транспорта, посоветовав ему копить на автомобиль.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Во время беседы школьник рассказал главе государства, что увлекается рыбалкой, занятиями в спортивных секциях и мототехникой, и признался, что мечтает накопить деньги на покупку мотоцикла.

«Мотоцикл — опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше. Спокойнее будет и маме, и папе», — посоветовал ему президент.

Мальчик также отметил, что ему нравятся и квадроциклы, на которых он уже попробовал ездить.

«И квадроцикл опасный. Не езди на квадроцикле. Он переворачивается постоянно. Неустойчивый транспорт. Так, где-то по пересеченной местности тихонечко можно. Гонять не нужно на нём», — сказал глава государства, вновь призвав школьника копить деньги на автомобиль.

Путин также поинтересовался, каким образом мальчик намерен копить деньги на такую покупку, похвалив школьника, который рассказал, что хочет это сделать, собирая и сдавая металлолом.

«Да, хорошая, правильная мысль. Можно. Точно, [нужно] постепенно. А потом папа поможет тебе. Немножко подбросит за хорошую учёбу», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе № 20 в Кызыле. В ходе него глава государства отметил, что электронные сигареты приводят к серьёзным проблемам с памятью и здоровьем, хотя среди молодёжи их и считают «крутыми».

Президент также рассказал, что обычно спит по шесть часов, а иногда и ещё меньше, посоветовав не брать с него пример в этом вопросе. Российский лидер также назвал развитие IT-сферы одним из важных направлений в работе государства, от успехов в котором зависит будущее России.

Помимо этого, Путин заявил школьникам, что надо быть в форме и готовым к борьбе — тогда успех будет обеспечен. А для достижения стратегической победы важно иногда проявлять гибкость, добавил он.