Москва, 29 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуху с 85-летием победы советских и монгольских войск над японцами на реке Халхин-Гол. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Монгольские войска отбивают японскую контратаку на западном берегу реки Халхин-Гол. 1939

«Уважаемый господин президент, примите сердечные поздравления по случаю 85-й годовщины победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В наших странах свято чтят память воинов Красной Армии и Монгольской народно-революционной армии, которые плечом к плечу сражались с захватчиками и ценой огромных жертв отстояли независимость Монгольского государства», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровую военную пору, являются надёжной основой дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Улан-Батором.

В заключении президент России пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов, а монгольскому народу — счастья и процветания.

Активная фаза боёв Красной армии и монгольских войск против японских вооружённых сил на Халхин-Голе началась 85 лет назад — в мае 1939 года. Локальный конфликт завершился 15 сентября 1939 года, когда Япония, признав своё поражение, согласилась на перемирие с СССР.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.Глава государства примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халкин-Голе, сказано в сообщении. В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

24 июня прошлого года Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября из Дня окончания Второй мировой войны в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.