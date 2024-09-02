Кызыл, 2 сентября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что в Тыве необходимо сохранить высокий темп строительства жилья.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

На встрече с главой региона Вячеславом Ховалыгом президент напомнил, что в стране в целом наблюдается активное строительство жилья — рост составляет 7,9%. Что касается Тывы, здесь темпы роста жилой недвижимости достигли показателя в районе 53%.

«Надо обязательно сейчас, как мы на совещании говорили, сохранить этот темп, потому что одна из проблем — это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий по сравнению с Россией в целом», — заявил Путин.

Он отметил, что необходимы также новые детские сады и школы. Кроме того, нужно ликвидировать аварийное жильё в регионе.

Ховалыг заявил, что в Тыве строительство выступило драйвером всей экономики региона. Большую роль сыграло введение льготной ипотеки для жителей Тывы. Глава региона отметил, что республика нуждается в продлении программы льготной ипотеки до 2030 года. Он добавил, что в Тыве нужно построить ещё очень много жилья. Жилищный фонд региона составляет на сегодня порядка 5 млн кв. м. российский лидер со своей стороны отметил, что нужно удвоить этот показатель.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа на совещании с членами правительства Путин заявил, что в России строительная отрасль находится на подъёме. В прошлом году в стране построили более 110 млн квадратных метров жилья. Также президент отметил, что в 2024 году в новые квартиры из аварийных домов переехали более 50 тыс. человек, за последние пять лет их количество превысило 720 тыс.