Москва, 2 сентября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Скучное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Скучное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные нанесли удары по позициям ряда бригад украинских формирований у Дзержинска, Нелеповки, Селидово, Гродовки, Журавки, Заветного и Мемрика в ДНР, а также отразили девять контратак противника.

В результате этого за сутки украинская армия на данном направлении лишилась до 475 бойцов, а также потеряла боевую бронированную машину «Казак», три пикапа, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября военные Южной группировки войск армии России освободили населённый пункт Выемка в ДНР. В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Центр» также освободили населённый пункт Птичье в республике.

Армия России 31 августа освободила населённый пункт Кирово в ДНР, продолжив продвижение в глубину обороны противника. Населённый пункт является пригородом Торецка, расстояние от него до центра Торецка составляет около 5 км.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что российские войска сейчас освобождают территории квадратными километрами. Глава государства отметил, что таких темпов наступления армии России в Донбассе, как сейчас, не было давно.