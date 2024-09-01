Москва, 1 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России освободили населённый пункт Выемка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 сентября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Выемка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве проинформировали, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Птичье в ДНР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВС России освободили населённый пункт Кирово в ДНР. Центральная группировка российских военных продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ.

Также 31 августа Минобороны сообщило о поражении в зоне СВО цехов сборки беспилотников и склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Общие потери противника за сутки составили до 2025 человек.