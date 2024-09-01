Москва, 1 сентября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённый пункт Птичье в ДНР, сообщила 1 сентября пресс-служба Министерства обороны.

Александр Река/ТАСС

Центральная группировка ВС РФ продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, сказано в сообщении.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Птичье Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — отметила пресс-служба.

Подразделения группировки нанесли поражение формированиям семи бригад противника на территории ДНР и отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ, нацгвардии и национальной полиции Украины. Потери противника в сфере ответственности группировки «Центр» составили до 560 человек, также ВСУ лишились 17 единиц техники, в том числе танка, четырёх боевых бронированных машин, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и пяти гаубиц Д-30.

Также 1 сентября пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении населённого пункта Выемка в ДНР. Российские войска в минувшие сутки уничтожили в зоне СВО станцию воздушного наблюдения израильского производства, а также поразили цеха по сборке беспилотников и ангары для их хранения в Харьковской области. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1920 человек.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 31 августа, пресс-служба Минобороны проинформировала, что подразделения Центральной группировки освободили населённый пункт Кирово (пригород Торецка) и продолжили продвижение в глубину обороны противника.