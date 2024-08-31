Москва, 31 августа, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Кирово Донецкой Народной Республики, сообщило 31 августа Министерство обороны.

ИА Регнум

Центральная группировка ВС РФ продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, сказано в сообщении.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — отметило министерство.

Кирово — пригород Торецка, расстояние от населённого пункта до центра Торецка составляет около 5 км.

Также 31 августа Минобороны сообщило о поражении в зоне СВО цехов сборки беспилотников и склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Общие потери противника за сутки составили до 2025 человек.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа ведомство проинформировало об освобождении населённого пункта Константиновка в ДНР. За неделю с 24 по 30 августа в зоне проведения специальной военной операции было освобождено семь населённых пунктов.

ВС РФ в указанный период нанесли массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием, ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины, отмечало Минобороны. Поражались объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры, склады горючего, арсеналы авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.