Кызыл, 2 сентября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Армия России в зоне спецоперации сейчас ставит под свой контроль территории квадратными километрами. Об этом 2 сентября в ходе открытого урока «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле заявил президент России Владимир Путин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Глава государства отметил, что таких темпов наступления российских сил в Донбассе, как сейчас, не было давно.

«Российские Вооружённые силы ставят под контроль уже территории не по 200–300 метров, а квадратными километрами», ― уточнил Путин.

РФ разберётся с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за неделю, с 24 по 30 августа, российские военные освободили в зоне проведения спецоперации семь населённых пунктов. Это село Стельмаховка в ЛНР, село Синьковка в Харьковской области, а также Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

1 сентября морпехи 155-й бригады Вооружённых сил России сообщили, что российские войска начали штурм города Угледара в ДНР. Активные боевые действия возобновились впервые за последние два года. Российские военные нанесли ракетно-бомбовый удар по укреплениям украинских бойцов в районе Угледара.

Только за сутки 1 сентября украинские войска потеряли до 1920 бойцов в зоне проведения российской спецоперации.