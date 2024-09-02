Москва, 2 сентября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» украинской армии в районе населённого пункта Новая Сечь в Сумской области, сообщило 2 сентября Министерство обороны России.

РИА Новости/Станислав Красильников

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ <…> была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК «Бук-М1» ВСУ», — сообщило ведомство.

В Минобороны пояснили, что в результате ракетного удара средства объективного контроля подтвердили уничтожение пусковой установки ЗРК «Бук-М1», транспортной машины ЗРК «Бук-М1» с контейнерами зенитных управляемых ракет (ЗУР), пуско-заряжающей установки ЗРК «Бук» и подвижного командного пункта с личным составом дивизиона.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны сообщило 2 сентября, что у населённых пунктов Осоевка и Глыбное на расстоянии 20 км юго-восточнее Сум бойцы ВС России выявили замаскированные огневые позиции РСЗО HIMARS украинской армии. Российские военные с помощью высокоточного ракетного оружия уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS.

Российская авиация 1 сентября нанесла удары по резервам 11 бригад украинских формирований в Сумской области. Удары нанесли у Белополья, Бояро-Лежичей, Глухова, Луки, Ободы, Орловки, Свессы, Перше Травни, Сум и Юнаковки.