Москва, 2 сентября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. По делу о массовом отравлении фасолью потерпевшими признаны более ста человек. Об этом 2 сентября сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

«По уголовному делу признаны потерпевшими 103 пострадавших», ― указано в материалах дела, на которые ссылается «РИА Новости».

Также дознаватели назначили санитарно-эпидемиологические, биологические и более 260 медицинских судебных экспертиз.

После массового заболевания ботулизмом следователи возбудили уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2ст. 238 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в июне в ряде российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан, зафиксировали вспышку ботулизма. В общей сложности заразились 417 человек в 11 регионах, два случая оказались смертельными.

Причиной вспышки стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». После случаев выявления заболевания должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Позднее суд отправил под домашний арест обвиняемых — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову, а также арестовал по этому делу повара Карима Норматова.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, производитель покупал сухую фасоль за рубежом, отваривал её, а затем вакуумировал без соблюдения технологических норм. В отсутствие кислой среды в продуктах активно размножились клостридии, выделяющие яд ботулотоксин. Из-за нарушения производителями всех возможных правил и технологий заразились сотни человек.

Криминальную версию массового отравления глава Роспотребнадзора исключила. Она добавила, что в Балашихе изъяли 250 тонн продукции, которая могла стать причиной заражения.