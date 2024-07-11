Москва, 11 июля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Лабораторные исследования не выявили криминального следа в массовом отравлении ботулотоксином, сообщила 11 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению», — сказала она.

Попова отметила, что фасоль, ставшую причиной массового заболевания, закупали за границей. При этом лабораторные исследования исключили криминальную версию отравления ботулотоксином. Выделению вещества способствовала неправильная обработка продукта и нарушение норм хранения.

«Температурный режим хранения готовой фасоли — от 4 до 25 градусов, а также отсутствие кислой среды в продукте — создали идеальную среду для развития спор клостридии, выделяющей ботулотоксин», — объяснила глава службы.

По информации Роспотребнадзора, в подмосковной Балашихе изъяли 250 тонн продукции, которая могла стать причиной заболевания. Изготовившее её предприятие закрыли навсегда. Работу распространившей продукцию «Кухни на районе» приостановили на 90 суток.

Как сообщало ИА Регнум, причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». После случаев выявления заболевания должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Позднее суд отправил под домашний арест до 15 августа обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову, а также арестовал по этому делу повара Карима Норматова.

Пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 в Татарстане и 16 в Нижегородской области. По данным Telegram-канала «112», вспышки ботулизма зафиксировали также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Общее количество заболевших достигло 375 человек.

24 июня в Костроме скончался 21-летний житель области, что стало первым случаем смерти после массового отравления. Отмечалось, что врачи не смогли спасти молодого человека, так как он слишком поздно обратился за помощью. 5 июля в городе Дзержинске Нижегородской области от ботулизма скончался 24-летний мужчина.