Москва, 2 сентября, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы военнослужащим в зону спецоперации с поздравлениями и благодарностью за освобождение сёл Константиновка и Кирово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Белоусов поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка и 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением Константиновки и Кирова.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, многие военнослужащие полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, указано в телеграмме.

Глава Минобороны поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ за неделю освободили семь населённых пунктов в зоне проведения спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Кирово, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики. Военные подразделения Южной группировки войск освободили Константиновку. Также российские бойцы группировки «Запад» освободили населённые пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.

В течение недели, с 24 по 30 августа, Россия нанесла один массированный и 14 групповых ударов высокоточным и гиперзвуковым оружием по объектам на Украине. Поражались критически важные объекты энергетики, аэродромной инфраструктуры и склады горючего.

31 августа Минобороны сообщило о поражении в зоне СВО цехов сборки беспилотников и склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Общие потери противника за сутки составили до 2025 человек.