Москва, 30 августа, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за неделю освободили семь населённых пунктов в зоне проведения спецоперации, сообщило 30 августа Минобороны РФ.

Минобороны России

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики (ДНР). Военные подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Константиновка в ДНР.

Также российские бойцы группировки «Запад» освободили населённые пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.

В течение недели, с 24 по 30 августа, ВС РФ нанесли массированный и 14 групповых ударов высокоточным и гиперзвуковым оружием по объектам на Украине. Поражались критически важные объекты энергетики, аэродромной инфраструктуры и склады горючего.

Потери ВСУ в указанный период составили до 16 910 человек. В плен российским войскам сдались 58 бойцов ВСУ. Российские средства ПВО за неделю сбили самолёт Миг-29, три ракеты ATACMS и четыре ракеты «Точка-У».

По информации Минобороны, всего с начала проведения СВО российские подразделения уничтожили 30 434 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 557 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Также украинская армия лишилась 640 самолётов и 283 вертолётов, 13 594 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 139 единиц специальной военной автомобильной техники.