Москва, 30 августа, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили гиперзвуковым оружием объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры на Украине, сообщили 30 августа в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости / Алексей Куденко

Отмечается, что с 24 по 30 августа ВС РФ были нанесены массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

«В результате которых поражены: критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, поражались цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.

Как передавало ИА Регнум, российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заверили в Минобороны РФ.

Были поражены энергетические объекты в 15 областях Украины. В результате массированной атаки возникли перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что в ходе спецоперации российские войска наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.