Москва, 31 августа, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили в зоне СВО цеха сборки беспилотников и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило 31 августа Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Также поражались скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах, сказано в сообщении.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, а также поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — отметило Минобороны.

Также министерство сообщило об освобождении населённого пункта Кирово в ДНР. Общие потери противника за сутки составили до 2025 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 августа ведомство проинформировало, что российские военные ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением ВСУ на территории Сумской области. Средства объективного контроля наблюдали продолжительную повторную детонацию на складе и его полное выгорание, отмечалось в сообщении.

30 августа ведомство проинформировало, что за неделю с 24 по 30 августа ВС РФ нанесли массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием, ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. Поражались объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры, склады горючего, арсеналы авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.