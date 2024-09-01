Москва, 1 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Российская армия решительными действиями отвечает на вторжение украинских сил в приграничные регионы и продолжит это делать. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на видео, опубликованном 1 сентября в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Комментируя обстановку в Курской области, представитель Кремля подчеркнул, что Вооружённые силы РФ действуют решительно и, несомненно, продолжат давать отпор противнику.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 31 августа, ВСУ потеряли более 8,2 тыс. бойцов и 76 танков с начала боевых действий в Курской области.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.