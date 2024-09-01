Москва, 1 сентября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Ещё один беспилотник, пятый по счёту, уничтожили ранним утром 1 сентября в Подмосковье. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон, ВСУ

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило ещё один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву», — уточнил он в Telegram-канале.

Новая попытка атаки противника с помощью беспилотника была нейтрализована почти через полчаса после предыдущей.

На месте происшествия работают все службы, заключил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, вылет некоторых рейсов из аэропорта Внуково задержали в ночь на 1 сентября после отражения попытки атаки БПЛА в Московской области. По состоянию расписания на 02:32 мск, были приостановлены рейсы в Даламан, Уфу, Когалым, Измир, Дубай, Ереван, Стамбул, Актау, а также несколько вылетов в Анталью.

За ночь 1 сентября средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожено более 10 украинских беспилотников.