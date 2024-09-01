Район Внуково, Москва, 1 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Вылет некоторых рейсов из аэропорта Внуково задержали в ночь на 1 сентября после отражения попытки атаки БПЛА в Московской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Anton Nikiforov Внуково

По состоянию расписания на 02:32 мск, задержаны рейсы в Даламан, Уфу, Когалым, Измир, Дубай, Ереван, Стамбул, Актау, а также несколько вылетов в Анталью.

Беспилотник в подмосковном Подольске сбили часом ранее.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 сентября в городе Подольске средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения БПЛА работают экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Чуть позднее силы ПВО уничтожили второй беспилотник, летевший в сторону Москвы. Никто не пострадал.

В ночь на 1 сентября российские военные отразили массированную атаку противника в Брянской области. Сбито ещё 14 беспилотников, ранее — 12. Жертв и разрушений не зафиксировали.