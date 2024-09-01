Москва, 1 сентября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Ещё один беспилотник ранним утром 1 сентября уничтожен на подлёте к Москве, в Одинцовском городском округе. Всего силы ПВО сбили уже четыре вражеских дрона, державших курс на столицу России. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Первый дрон силы ПВО Министерства обороны РФ поразили в городском округе Подольск. Спустя один час и 16 минут Собянин проинформировал о втором ликвидированном беспилотнике, который также летел в сторону Москвы. В обоих случаях на месте падения обломков, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Третий коптер системы ПВО сбили в городском округе Ступино в четвёртом часу утра.

По словам Собянина, четвёртый беспилотник уничтожили около 05:00 мск в Одинцовском городском округе. Он также летел на Москву.

К месту падения обломков выехали специалисты экстренных служб реагирования, заключил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 августа средства противовоздушной обороны сбили 10 дронов ВСУ, двигавшихся в сторону Москвы. Атака на столицу стала беспрецедентной по своему масштабу, отмечал Собянин. Той же ночью над территорией четырёх других регионов были сбиты ещё 35 дронов ВСУ.