Воронеж, 1 сентября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. За ночь 1 сентября средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожено более 10 украинских беспилотников.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В одном из районов региона в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание травы. На месте работают оперативные службы», — написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется, предупредил глава Воронежской области.

Как сообщало ИА Регнум, ещё один беспилотник ранним утром 1 сентября уничтожен на подлёте к Москве, в Одинцовском городском округе. Всего силы ПВО сбили уже четыре вражеских дрона, державших курс на столицу России, информировал мэр Сергей Собянин.

В небе над Рязанской областью ночью 1 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили беспилотник.