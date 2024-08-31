Москва, 31 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Террористы для достижения своих целей пользуются не только мессенджерами, но и, например, автомобилями, однако власти Франции, арестовавшие основателя Telegram Павла Дурова, не арестовывают глав автоконцернов, заявил 31 августа в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора «Рено» или «Ситроен»?» — сказал Песков.

Также Песков отметил, что у российских властей были вопросы к Дурову, но в России, в отличие от Франции, основателя Telegram никто не арестовывал.

Как передавало ИА Регнум, Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Основателя Telegram обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникали вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны. Кроме того, 29 августа Ирина Болгар, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав после изучения её иска, в котором Болгар обвинила Дурова в применении насилия в отношении детей.