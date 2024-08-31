Москва, 31 августа, 2024, 16:14 — ИА Регнум. У России были вопросы к предпринимателю, основателю Telegram Павлу Дурову, однако тут его никто не арестовывал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Youtube/Tucker Carlson

«Нет, мне им нечего сказать абсолютно. Единственное, что я хочу сказать, у нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», — сказал он, отвечая на вопрос автора и соведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, есть ли Кремлю что сказать европейским политикам, которые в случае, если бы Дурова арестовали в России, могли бы отреагировать достаточно жёстко.

Песков отметил, что террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями, однако владельцев автоконцернов никто не арестовывает.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Предпринимателя обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа Дурова перевели из-под стражи под судебный надзор, обязали внести залог в размере 5 млн евро и запретили покидать Францию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест основателя Telegram не является политическим. Он добавил, что гражданские свободы в соцсетях должны реализовываться в рамках законов таким же образом, как и в реальной жизни.

Песков заявил, что Россия считает Дурова своим гражданином и готова оказывать ему всё необходимое содействие. Он добавил, что дела против Дурова не должны становиться политическим преследованием.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявление президента Франции о деле Дурова показывает уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей.