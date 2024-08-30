Москва, 30 августа, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Российские военные с помощью боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 30 августа проинформировали в Министерстве обороны.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Отмечается, что в танк обнаружили военное группировки российских войск «Север». После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении удара по танку.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был поражён, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа Минобороны доложило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тыс. военнослужащих и 75 танков.

Днём ранее ВС России поразили «Ланцетом» американский бронетранспортёр (БТР) М113, который использовали украинские бойцы в Курской области.

28 августа Минобороны доложило, что экипажи российских вертолётов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.