* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 30 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении российского актёра Алексея Панина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алексей Панин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Уголовное дело будет направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении Панина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске», — говорится в сообщении ведомства.

Панина обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Эта статья предусматривает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Как передавало ИА Регнум, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Панина. Установлено, что в октябре 2022 года он в открытом личном канале разместил сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Экспертиза выявила в его тексте положительную оценку преступления. Суд заочно вынес решение о заключении актёра под стражу, он объявлен в международный розыск.

Росфинмониторинг включил Панина в список террористов и экстремистов 29 мая 2024 года. Актёр возмутился такому решению. Ранее он неоднократно выступал в поддержку Киева и радовался атакам ВСУ на Крымский мост.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили дело об оправдании терроризма. Осенью 2020 года актёр уехал из России в Испанию.