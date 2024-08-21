* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 августа, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актёра Алексея Панина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов и признанное иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом 21 августа сообщили в московской прокуратуре.

РИА Новости/Алексей Куденко

Установлено, что в октябре 2022 года актёр в открытом личном канале разместил сообщения, оправдывающие террористический акт на Крымском мосту. Экспертиза выявила в его тексте положительную оценку преступления.

«В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина», — указано в Telegram-канале ведомства.

Суд заочно вынес решение о заключении Панина под стражу, он объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, российского актёра включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 29 мая 2024 года. Панин возмутился такому решению и заявил, что лично не проводил денежные сборы на нужды украинской армии, а лишь обозначил своё отношение к вооружённому конфликту.

Он неоднократно выступал в поддержку Киева и радовался атакам ВСУ на Крымский мост. В мае 2023 года в отношении актёра возбудили дело об оправдании терроризма.

Осенью 2020 года актёр уехал из России в Испанию. В ноябре 2023 года Панин опубликовал фотографию с американским паспортом в руках. Тогда он заявил, что три года работал на Госдеп США.