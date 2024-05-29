* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 29 мая, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Российского актёра Алексея Панина включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это 29 мая следует из базы данных ведомства.

Дмитрий Серебряков/ТАСС Алексей Панин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Национальная часть… Панин Алексей Вячеславович*, 10.09.1977 года рождения, город Москва», — говорится в перечне.

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года Панин неоднократно выступал в поддержку Киева и радовался атакам ВСУ на Крымский мост.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили дело об оправдании терроризма за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Актёру грозит до пяти лет лишения свободы.

В августе 2023 года прокуратура Москвы сообщила о проверке актёра на публичные призывы к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России, а также на предмет дискредитации Вооружённых сил России. Кроме того, в ноябре 2023 года актёр опубликовал фотографию с американским паспортом в руках, заявив, что три года работал на Госдеп США.

Решение об аресте актёра приняли в феврале 2024 года. Двухмесячный арест будет отсчитываться со дня его экстрадиции или задержания на территории России. Московский городской суд 12 марта оставил без изменения постановление Гагаринского районного суда столицы о заочном аресте Панина.