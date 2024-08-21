* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 21 августа, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Актёру Алексею Панину (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) грозит семь лет лишения свободы за публичные призывы к терроризму, если суд признает его виновным. Об этом 21 августа сообщает «Газета.Ru».

Сергей Савостьянов/ТАСС Актер Алексей Панин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Панина обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Эта статья предусматривает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Панина. Установлено, что в октябре 2022 года он в открытом личном канале разместил сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Экспертиза выявила в его тексте положительную оценку преступления. Суд заочно вынес решение о заключении актёра под стражу, он объявлен в международный розыск.

Росфинмониторинг включил Панина в список террористов и экстремистов 29 мая 2024 года. Актёр возмутился такому решению. Ранее он неоднократно выступал в поддержку Киева и радовался атакам ВСУ на Крымский мост.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили дело об оправдании терроризма. Осенью 2020-го он уехал из России в Испанию.