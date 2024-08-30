Москва, 30 августа, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Российские военные за неделю освободили семь населённых пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 30 августа на брифинге.

РИА Новости/ Алексей Майшев

Он уточнил, что за период с 24 августа подразделения российской группировки «Запад» освободили село Стельмаховка в ЛНР и село Синьковка в Харьковской области. Были отражены 34 контратаки украинских штурмовиков, противник в зоне действия группировки потерял свыше 3450 бойцов.

«Решительными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населённый пункт Константиновка Донецкой Народной Республики», — добавил Конашенков.

Подразделения группировки «Юг», по данным ведомства, отразили пять контратак. ВСУ за неделю потеряли свыше 4840 бойцов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили сёла Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР. Они отразили 50 контратак, подразделения ВСУ потеряли за неделю до 3720 бойцов.

В течение недели, добавил Конашенков, ВС РФ нанесли по целям на Украине один массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. В числе поражённых целей — критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры, топливные склады, арсеналы, пункты временной дислокации живой силы.

Как сообщало ИА Регнум, за период с 17 по 23 августа российские военные освободили пять населённых пунктов в ДНР: Свиридоновку, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое.