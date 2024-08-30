Москва, 30 августа, 2024, 15:20 — ИА Регнум. На линии боевого соприкосновения в течение недели в плен российским войскам сдались 58 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Михаил Воскресенский

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в Курской области сдались в плен пять бойцов ВСУ. Кроме того, российские военнослужащие сорвали попытки атак противника в районах населённых пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька в Курской области. Они ликвидировали 75 украинских военных, танк и восемь бронированных машин ВСУ. Также ВС России продолжили проводить разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, который пытался проникнуть вглубь территории РФ.

28 августа в Минобороны сообщили, что украинские формирования за сутки потеряли до 380 бойцов и 30 единиц техники в ходе столкновений в Курской области. Помимо этого, противник лишился 30 единиц бронетехники, в том числе танка, боевой машины пехоты и 28 боевых бронированных машин.