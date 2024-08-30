В свете пандемии коронавируса в России список системообразующих организаций, которые смогут рассчитывать на особое внимание государства и дополнительные меры поддержки, был расширен, но некоторые компании, попавшие в него, удивили россиян. В реестре оказались юрлица с владельцами за пределами России, а также те, чьих конечных бенефициаров установить невозможно, так как компании зарегистрированы в офшорах. ИА REGNUM проанализировало общий список предприятий промышленности в форме обществ с ограниченной ответственностью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

О мерах поддержки

На совещании, которое 6 мая 2020 года провёл Владимир Путин, министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в список системообразующих включено свыше 1100 компаний по 72 направлениям. Из них 45% — организации промышленности, 14% — транспорт, 9% — сфера ТЭК.

«В качестве общей меры поддержки для таких организаций принята программа кредитования на пополнение оборотных средств, которая субсидируется из федерального бюджета по ставке рефинансирования. Таким образом, конечная ставка заимствования для этих предприятий составляет 4,5−5%: не выше пяти процентов установлено ограничение», — отметил министр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Общая сумма льготных кредитов составит 436 млрд рублей. По словам Решетникова, на сегодня заключено соглашение с четырьмя банками с общим объёмом кредитования 370 млрд рублей. 30 апреля были выданы четыре первых кредита на общую сумму 12 млрд рублей.

Список Минпромторга

На сайте Минпромторга России обнародован перечень системообразующих организаций, которые находятся в зоне ответственности ведомства. Уточняется, что в список попали разные компании — от градообразующих до тех, за которыми признано доминирующее положение на рынке определенного товара. Очень много в списке компаний с организационно-правовой формой ООО, то есть общества с ограниченной ответственностью. По профильному закону участники общества, то есть его владельцы, вправе участвовать в управлении делами юрлица, принимать участие в распределении прибыли.

Анализ списка Минпромторга показал, что как минимум в трёх десятках обществ, включенных в реестр системообразующих и имеющих право на льготы в России, владельцы — иностранные юрлица.

Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности

В этот перечень вошли компании с выручкой не менее 1,3 млрд рублей и численностью работников не менее 250 человек. Из семи компаний по линии министерства две оказались с иностранными корнями. В их числе ООО «Фригогласс Евразия» из Орловской области. Компания учреждена для производства теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производства оборудования для фильтрования и очистки газов в сентябре 1997 года. Её уставный капитал — более 154 млн рублей, директор с 2016 года — Андреас Герагидис. Среднесписочная численность работников — почти 900 человек.

С 2017 года ООО принадлежит кипрским компаниям — «ФРИГОИНВЕСТ ХОЛДИНГС Б. В.» (доля — 99,96%) и «ФРИГОГЛАСС САЙПРУС ЛИМИТЕД». Доли обеих компаний на сегодня в залоге у компании «Мэдисон Траст лимитед» (Гонконг).

Морфиус Промышленное холодильное оборудование

Второй фигурант списка — ООО «Элементум» из Псковской области. Оно создано в декабре 2015 года для производства промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. При этом данный код основной экономической деятельности появился у компании только 6 мая 2020 года. Тогда же были удалены сведения об ОКВЭД — научные исследования. Уставный капитал ООО — 50,3 млн рублей, среднесписочная численность работников — более 300. Директор компании с сентября 2019 года — Евгений Лысых. Единственным владельцем компании с 2016 года является компания «Фригеро Текнолоджи лимитед», созданная в апреле 2015 года на Кипре.

Станкостроение

Для данной отрасли действовали всё те же критерии отбора — выручка от 1,3 млрд рублей и численность от 250 сотрудников. В список попало ООО «Вириал» из Санкт-Петербурга, специализирующиеся на ковке, прессовании, штамповке и профилировании, изготовлении изделий методом порошковой металлургии. Компания создана в январе 2000 года, в ней работают около 550 сотрудников. Директор — Владимир Румянцев, владеющий долей в 10,07%. Контрольная доля у АО «Роснано» — 49,9%, но при этом в компании с уставным капиталом 3,6 млн рублей долю в 15,52% имеет кипрская компания «ЭЛЕМОРУС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД».

ООО было поставщиком как минимум по 31 госконтракту на 293 млн рублей, один из которых был заключен с Минпромторгом РФ. Он был подписан в 2017 году на сумму 85 млн рублей, исполнитель должен был выполнить опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии получения пиролитического нитрида бора для выпуска изделий для военной и специальной техники».

Нефтегазовое машиностроение

Здесь для попадания в реестр выручка как минимум должна быть от 2 млрд рублей, а численность работников не менее 250 человек. В списке оказались и несколько активов с иностранными владельцами.

Так, например, в него попало ООО «Уралмаш НГО Холдинг», прописанное в Москве, чей основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. При этом в компании с уставным капиталом 100 млн рублей 81% доли с 2018 года принадлежит кипрской компании «Ю Эм Ди и (Кипр) Лимитед». Доля в залоге у «Газпромбанка», который является владельцем остальной части компании. ООО, созданное в июне 2010 года, имеет среднюю численность сотрудников более 2,7 тыс. человек и владеет 100% доли в «Уралмаш-техсервис» (предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек). Компания «Уралмаш НГО Холдинг» выступала поставщиком нефтеоборудования почти по 20 госконтрактам на 5,08 млрд рублей. Заказчиком была компания из дивизиона «Роснефти».

Буровая вышка

Также попало в список системообразующих и ООО «Русгазбурение». Компания с уставным капиталом 100 тыс. рублей создана в августе 2018 года. Ее среднесписочная численность — всего десять человек. Директор — Илькам Мухаметшин. С марта 2020 года 100% доли в ООО принадлежит компании «ДРИЛЛИНГ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД» (Гонконг). При этом само ООО владеет долями в трёх юрлицах — 49% в ООО «Управление технологического транспорта и специальной техники — бурсервис» (численность работников — более 1,5 тыс. человек, второй владелец — ООО «Газпром бурение»), 90% в ООО «Русгазбурение-Сервис», созданном в ноябре 2018 года для предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа (совладелец — Мухаметшин, уставный капитал — 10 тыс. рублей) и 100% в ООО «Центр цементирования скважин» (Ямал, численность работников — более 500, уставный капитал — более 784 млн рублей).

Ещё один фигурант — это ООО «Вило рус», учрежденное в Москве в декабре 1996 года для производства гидравлического и пневматического силового оборудования. Уставный капитал компании — более 2,3 млрд рублей, средняя численность работников на 2019 год была чуть менее 250 человек. С июня 2016 года общество принадлежит немецкой компании «Европейское акционерное общество (СЕ) Вило». Директор с 2012 года — Йенс Осмо Даллендоерфер. Компания — поставщик минимум по семи госконтрактам на сумму 22,8 млн рублей, в том числе оборудования для водоканалов разных регионов.

Сельскохозяйственное машиностроение

В этот раздел вошли компании с выручкой от 2 млрд рублей и численным составом сотрудников не менее 500 человек. Попало в список и ООО «Клаас» из Краснодарского края. Компания создана в мае 2003 года для производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. В компании работают порядка 440 человек. Её уставный капитал — более 93 млн рублей, директор с 2004 года — Ральф Дитер Бендиш. Основной владелец с 2018 года — немецкая компания «Клаас остойропа инвестционс ГМБХ» с долей 99%. Второй совладелец — Ханс-Йорг Маст.

Специализированное машиностроение

Критерии для попадания — выручка от 3 млрд рублей и численность работников от 1 тыс. человек. В список, в частности, попало ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (Чувашия), которое было учреждено для ведения деятельности финансово-промышленных групп в декабре 2016 года. В компании с уставным капиталом более 67,994 млрд рублей долей почти 1% владеет кипрская компания «Помавия холдинг лимитед». Последняя вошла в состав владельцев в конце февраля 2020 года. Основной владелец — АО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы».

Напомним, концерн «Тракторные заводы» имел в своём активе десятки заводов, в том числе в Мордовии, Карелии, Чувашии, Алтайском крае, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. Несколько лет назад ВЭБ выкупил многомиллиардный долг концерна у консорциума банков и попытался взыскать его, что для многих компаний группы завершилось банкротством. Позднее кредитор сменился — у ВЭБ долг выкупила госкорпорация Ростех. Осенью 2018 года последней была создана компания «КТЗ», которая и начала вхождение в состав владельцев предприятий группы. Ростех планировал взять в управление оборонную часть группы, передав гражданский пул частному инвестору.

M.government.ru В сборочном цеху концерна «Тракторные заводы»

Попало в реестр системообразующих и ООО «Объединенная машиностроительная группа». Компания создана в ноябре 2018 года для вложений в ценные бумаги. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — миллиардер, уроженец Казани Дмитрий Стрежнев, который, по данным Forbes, по итогам 2020 года занял 133-е место с капиталом 750 млн долларов США в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020». Стрежнев (экс-совладелец производителя минеральных удобрений — группы «Еврохим») ранее был учредителем ООО, но единственным владельцем с декабря 2018 года является кипрская компания «Мидстрим групп лимитед». ООО также владеет 99% доли в ООО «ОМГ-Сервис» из Челябинской области, которое специализируется на техобслуживании и ремонте автотранспортных средств.

В реестр включили и ООО «Ивановский машиностроительный завод автокран», созданное в сентябре 2016 года для производства автомобилей спецназначения (наиболее известны из его продукции автокраны «Ивановец»). Уставный капитал данной компании — 500 тыс. рублей, численность работников — более 1 тыс. человек. Директор с июня 2018 года — Игорь Кульган, а единственный владелец с февраля 2017 года — «ХАТТАКСОН ХОЛДИНГ ЛТД» (Кипр).

Энергомашиностроение, электротехническая и кабельная промышленность

Выручка в этом случае должна быть более 2 млрд рублей, а численность работников — не менее 250 человек.

В списке ещё одно предприятие из Чувашии с совладельцем на Кипре — ООО «Хевел». Оно было учреждено в июне 2009 года для производства диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части. В компании с уставным капиталом более 7,5 млрд рублей работают порядка 460 человек. Владельцы — ООО «Реам менеджмент» и компания «Белуна инвестментс Лимитед» (Кипр, доля — 46%). Конечным бенефициаром последней называют Виктора Вексельберга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Вексельберг

Попало в реестр и ООО «Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод», созданное в феврале 2008 года для производства электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. В компании работают более 1,3 тыс. человек, уставный капитал — свыше 396 млн рублей. Директор с октября 2019 года — Андрей Кузнецов, единственный владелец компании — «Тенорекс Лимитед» с Кипра, доля которого в залоге у Европейского банка реконструкции и развития. Завод «Привод» — поставщик по 77 контрактам на сумму 1,4 млрд рублей, в том числе оборудования для нефтекомпаний России.

Лесопромышленный комплекс

Здесь, по данным Минпромторга РФ, оказались компании с выручкой не менее 5 млрд рублей и численностью работников — не менее 500 человек.

В список попало архангельское ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Титан», созданное в сентябре 1996 года для лесозаготовки. Уставный капитал компании — более 52 млн рублей, в числе совладельцев — кипрская компания «ШЕЛБИВИЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (доля — 10%). Основной владелец ООО с долей 85% — Владимир Крупчак (член совета директоров Архангельского ЦБК, которое работает в регионе свыше 80 лет). Под управлением ООО находится гостиница «Двина». «Титан» — поставщик по 88 государственным контрактам на сумму более 111 млн рублей. Именно эта компания обязалась принимать иностранные делегации с февраля по 20 декабря 2020 года. Сумма контракта — 150 тыс. рублей, заказчик — администрация Архангельска.

В этом сегменте списка также оказалось и московское ООО «СФТ Групп», созданное в 2015 году для управления холдингом. Уставный капитал — более 3,3 млрд рублей. Владелец 50% с августа 2019 года — немецкая компания «Принцхорн холдинг ГМБХ». ООО «СФТ Групп» владеет 52,2% доли в ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» из Тульской области и 100% доли в ООО «Картонтара» из Адыгеи.

theaucitron На бумажной фабрике

Также министерство включило в реестр подмосковное ООО «Кроношпан», созданное в 2002 году для производства фанеры. Компания с 2018 года принадлежит башкирскому ООО «Кроношпан ГМХ», владельцами которого являются две кипрские компании — «КРОНОШПАН ХОЛДИНГС ИСТ ЛИМИТЕД» и «КРОНОШПАН ХОЛДИНГС РАША ЛИМИТЕД».

Следующее в списке — иркутское ООО «Лесресурс», созданное в 2007 году для распиловки древесины. С октября 2019 года долю в 24,51% (более 2,7 млн рублей) в компании имеет кипрская фирма «ДИМЕСИЛИА ХОЛДИНГС ЛТД». А костромской производитель фанеры ООО «Свисс кроно» и вовсе на 100%, что составляет 2,956 млрд рублей, с 2017 года принадлежит компании «Свисс кроно холдинг АГ» (Швейцария). Генеральный директор костромского завода — Лутц Папе.

В смоленском производителе фанеры — ООО «Эггер древпродукт Гагарин» доля в 49%, что составляет более 3,1 млрд рублей, за «ЭГГЕР ОСТОЙРОПА БЕТАЙЛИГУНГСФЕРВАЛЬТУНГ ГМБХ» (Австрия). Оставшейся долей влвдеет ивановское ООО «Эггер древпродукт Шуя», которое принадлежит двум иностранным компаниям — «ЭГГЕР РУССЛАНД БЕТАЙЛИГУНГС ГМБХ» и «ЭГГЕР АМЕРИКАС ХОЛДИНГ ГМБХ». Руководители «Эггер древпродукт Гагарин» и ивановского владельца — иностранные граждане.

Ещё один, на этот раз московский фигурант списка, — ООО «Эссити», которое с 1997 года занимается оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами. Компания с уставным капиталом 8,2 млрд рублей принадлежит иностранным юрлицам — «ЭССИТИ ГМБХ» (Германия) и «ЭССИТИ ГРУП ХОЛДИНГ БИ ВИ» (Нидерланды). При этом у компании производство бумаги и картона не числится основным видом деятельности, но она была включена в раздел лесопромышленного комплекса.

Замыкает список отрасли ООО «Жешартский ЛПК» из Коми. Производитель фанеры с уставным капиталом 249 млн рублей полностью принадлежит латвийской компании «ЮПГ КОРПОРЕЙШН».

Легкая промышленность

В эту часть списка включали компании с выручкой не менее 2 млрд рублей и не менее чем 200 сотрудниками. В частности, в него попали принадлежащие кипрским компаниям «МЕРСЕРАЙЗЕД ПОЛО ФАКТОРИ ЛИМИТЕД» и «ЭКО ФЭШН ЛИМИТЕД» торгующее одеждой в розницу ООО «Твоё» и смоленский производитель одежды ООО «Фабрика «Шарм», которыми владеют кипрские юрлица «ЛИНТОН ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД» и «МЕРСЕРАЙЗЕД ПОЛО ФАКТОРИ ЛИМИТЕД».

Анатолий Круглов Швейная фабрика

Фармацевтическая отрасль

Хотя в этом разделе компании-фигуранты в основном имеют статус акционерных обществ, но попали в него и ООО с иностранными владельцами. В частности, производитель фармацевтических субстанций из Санкт-Петербурга — ООО «Гротекс». Компания создана в феврале 2010 года, ее уставный капитал — 5 млн рублей. С 2016 года ее единственным владельцем является кипрская компания «Неловия ЛТД», доля которой находится под обременением, в том числе у Сбербанка. «Гротекс» — поставщик лекарственных препаратов и изделий почти по 80 госконтрактам на 164 млн рублей.

Попало в список и ООО «Нанолек», созданное в 2011 году, которое среди прочего является производителем полиомиелитной вакцины, используемой для иммунизации детей с трёх месяцев в рамках Национального календаря прививок. Принадлежит ООО кипрской компании NANOLEK HOLDING LIMITED.

Продолжение следует.