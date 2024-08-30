Москва, 30 августа, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Российские войска освободили Синьковку в Харьковской области. Об этом 30 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим ВС России на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли удары по формированиям бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили: до 3580 военных, шесть танков, 181 боевая бронированная машина и 103 автомобиля.

Кроме того, российские военные уничтожили четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна HIMARS производства США, 35 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Минобороны также сообщило об освобождении Константиновки и Новожеланного в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Минобороны доложило об освобождении сёл Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР.

Ранее российские военные освободили населённый пункт Камышевка в ДНР.

30 августа министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям, освободившим в ходе специальной военной операции Стельмаховку и Николаевку. Глава ведомства отметил командование и личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка, а также 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге. Министр выразил уверенность, что российские воины продолжат с честью выполнять свой воинский долг, приближая Победу.