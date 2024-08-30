Москва, 30 августа, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Двое граждан Колумбии задержаны по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины, сообщает 30 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александр — фигуранты уголовного дела о наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК России), отметили в спецслужбе.

Во время обысков у них нашли документы, подтверждающие противоправную деятельность, и форму со знаками подразделения «Карпатская Сечь», в котором воевало много иностранцев, говорится в сообщении.

Ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил за исключение иностранных наёмников ВСУ из процедуры обмена пленными. Все наёмники, чьи преступления будут доказаны, должны получить пожизненные сроки, считают в СПЧ.

Член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова пояснила, что необходимо исключить возвращение наёмников в ряды ВСУ после обмена. Россия располагает достаточным обменным фондом, чтобы менять своих пленных на украинцев, отметила она.

Ахмедова напомнила о судебных процессах в Донецке в 2022 году, когда иностранным наёмникам вынесли смертные приговоры. По её словам, если бы высшую меру наказания применили хотя бы к одному наёмнику, в Курской области не оказалось бы такого количества иностранных боевиков.

Испаноязычные медиа отмечали, что по меньшей мере 50 колумбийских граждан, воевавших на стороне киевского режима, погибли на Украине. Некоторые, судя по представленной информации, были обмануты украинцами. Наёмников отправляли на линию огня впереди бойцов ВСУ, никогда не поддерживали, а на боевую подготовку давали всего неделю. Сообщалось и о том, что украинская сторона скрывает факт смерти наёмников на поле боя. Родственникам заявляют, что они или пропали без вести, или совершили самоубийство.