Москва, 21 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека выступит с инициативой исключить иностранных наёмников ВСУ из процедуры обмена пленными, заявил 21 августа председатель СПЧ Валерий Фадеев.

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«Наёмники, взятые в плен, уличённые в совершении преступления, когда их преступления будут доказаны судом, не могут быть обменяны. Мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена», — сказал он на пресс-конференции.

СПЧ выступает за то, чтобы все попавшие в плен наёмники, чьи преступления будут доказаны, пожизненно находились в заключении. Совет выступит с такой инициативой и предложит варианты соответствующего нормативного акта.

Как предавало ИА Регнум, 19 августа стало известно, что подразделения ВС РФ разгромили колонну ВСУ в Суджанском районе Курской области и взяли в плен 15 иностранных наёмников. Российские солдаты также уничтожили восемь единиц бронетехники противника, в том числе пять — натовского образца.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа заявил, что среди иностранных наёмников, вторгшихся в Курскую область, есть те, кто состоит в подразделениях НАТО. По его информации, киевский режим бросил в регион столько иностранных военных, сколько мог собрать.

Американская частная военная компания Forward Observations Group опубликовала фотографию, которая свидетельствует, что её бойцы находятся в Курской области. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал применить показательное наказание к членам ЧВК, зашедшим на русскую землю с оружием.