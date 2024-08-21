Москва, 21 августа, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова раскрыла детали инициативы об исключении иностранных наёмников в рядах Вооружённых сил Украины из процедуры обмена пленными.

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«Иностранных наёмников нужно исключать из обменного процесса, у нас достаточно обменного фонда, и мы можем менять наших пленных на украинцев», — заявила Ахмедова на пресс-конференции Совета по правам человека.

Член СПЧ напомнила о судебных процессах в Донецке в 2022 году, когда иностранным наёмникам вынесли приговоры — смертная казнь. Как отметила Марина Ахмедова, если бы высшая мера наказания была применена хотя бы в отношении одного наёмника, такого количества иностранных боевиков в Курской области не оказалось бы.

«Мы все видели, как они зеленели от ужаса, они были уверены, что их казнят», — напомнила член СПЧ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910417" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Марина Ахмедова о предложении СПЧ не проводить обмен наёмников

Однако тогда наёмников включили в списки обмена, и они снова вернулись в ряды украинской армии.

«Раз уж так, давайте не будем их менять, пусть получают пожизненно за все преступления, которые они совершили, потому что никому не позволено приходить на нашу землю и убивать наших людей. Пусть гниют тут, раз уж пришли», — добавила Ахмедова.

Как сообщало 21 августа ИА Регнум, председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что СПЧ выступает за то, чтобы все попавшие в плен наёмники, чьи преступления будут доказаны, пожизненно находились в заключении. Совет подготовит варианты соответствующего нормативного акта.

Российские военные 19 августа разгромили колонну ВСУ в Суджанском районе и взяли в плен 15 наёмников. В тот же день американская ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети фотографию с тремя иностранными наёмниками в Курской области.

МИД России заявил, что участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника конфликта на Украине.