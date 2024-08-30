Москва, 30 августа, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Злоумышленники активизировались в отношении пенсионеров, рассылая им сообщения с фишинговыми ссылками. Пожилых людей обманывают обязательным переводом пенсий в цифровые рубли, сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Ещё год назад по чатам в мессенджерах мошенники стали распространять публикации о необходимости оформить отказ от перевода пенсии в цифровые рубли. Под предлогом оформления у людей спрашивали код из смс с целью непосещения офиса МФЦ, но большинство пенсионеров выбрали личный визит в центры. Сейчас мошенники снова активизировались, но, учитывая ошибки прошлого года, стали применять фишинговые ссылки, пояснила «РИА Новости» эксперт.

Храпунова заверила, что Центробанк России знакомит население с возможностями и преимуществами цифрового рубля, но сейчас он проходит лишь тестовый этап, нет сроков его повсеместного внедрения. Россияне вправе сами решать, в какой форме им удобно получать выплаты и государственные пособия. Поэтому обязывать граждан получать пенсию и другие выплаты недоступным способ никому и в голову не придёт, подытожила она.

Как передавало ИА Регнум, россиян предупредили о новой мошеннической схеме, которая основана на установке или замене счётчиков для взлома аккаунта на «Госуслугах». Так, аферисты от лица сотрудников «Россетей» пытаются убедить граждан заменить либо поставить счётчики. После этого злоумышленники запрашивают у людей данные для входа в «Госуслуги».

Также Алла Храпунова предупредила россиян об уловках мошенников перед 1 сентября. Аферисты применяют в интернете всевозможные истории о распродажах и конкурсах в поддельных магазинах школьной одежды и канцтоваров. После оплаты за товар на поддельных сайтах интернет-магазинов продавцы перестают выходить на связь, покупки не отправляются.