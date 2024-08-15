Москва, 15 августа, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Всевозможные истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды и канцтоваров применяют мошенники перед началом учебного года, предупредила куратор платформы «Мошеловка» общественного движения «Народный фронт» Алла Храпунова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в Сети

«Пострадавшие получают письма и sms со встроенными ссылками для перехода — они могут быть фишинговыми и вести на поддельный сайт магазина или загрузить на устройство вредоносное ПО. Преступникам удаётся получить удалённый доступ к устройству жертвы и всем приложениям, установленным на нём», — уточнила эксперт в беседе с «РИА Новости».

После оплаты за товар на поддельных сайтах интернет-магазинов продавцы перестают выходить на связь, покупки не отправляются. В связи с этим рекомендуется приобретение товаров на проверенных площадка, где продавцы получают деньги только после доставки покупателю вещей, добавила Храпунова.

Как сообщало ИА Регнум, россиян стали запугивать штрафами за посещение запрещённых на территории страны сайтов. Это всего лишь новый мошеннический способ отъёма денег у граждан, пояснил руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин. Он рекомендовал в таких случаях обратиться за помощью к родственникам и близким. Если же требования со стороны мошенников не прекращаются, их нужно просто заблокировать, указал эксперт.

Согласно анализу МегаФона и «Яндекс. Браузера», более 70% фишинговых ссылок в интернете приходится на поддельные сайты сервисов инвестиций и известных брендов или компаний. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых голосований и розыгрышей призов.