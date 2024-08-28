Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме с установкой счётчиков
Эксперт: мошенники начали использовать схему с установкой или заменой счётчиков
Москва, 28 августа, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему, которая основана на установке или замене счётчиков для взлома аккаунта на «Госуслугах», сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учёта электроэнергии», — сказала Храпунова.
По словам эксперта, аферисты от лица сотрудников «Россетей» пытаются убедить россиянин заменить либо поставить счётчики. После этого злоумышленники запрашивают данные граждан для входа в «Госуслуги».
Как передавало ИА Регнум, мошенники начали представляться сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам. Преступники предлагают получить письма в любом отделении МФЦ или «Почты России».
Затем на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом. Используя эти данные, они получают доступ к «Госуслугам» и онлайн-банку.
Ранее мошенники начали тестировать схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Злоумышленники получают доступ к личному аккаунту человека на «Госуслугах».
После для подписания документов в «Госключе» они загружают в специальный раздел фальшивую нотариальную доверенность, дающую право распоряжаться всеми счетами пользователя.