Москва, 28 августа, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему, которая основана на установке или замене счётчиков для взлома аккаунта на «Госуслугах», сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учёта электроэнергии», — сказала Храпунова.

По словам эксперта, аферисты от лица сотрудников «Россетей» пытаются убедить россиянин заменить либо поставить счётчики. После этого злоумышленники запрашивают данные граждан для входа в «Госуслуги».

Как передавало ИА Регнум, мошенники начали представляться сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам. Преступники предлагают получить письма в любом отделении МФЦ или «Почты России».

Затем на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом. Используя эти данные, они получают доступ к «Госуслугам» и онлайн-банку.

Ранее мошенники начали тестировать схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Злоумышленники получают доступ к личному аккаунту человека на «Госуслугах».

После для подписания документов в «Госключе» они загружают в специальный раздел фальшивую нотариальную доверенность, дающую право распоряжаться всеми счетами пользователя.