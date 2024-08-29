Вашингтон, 29 августа, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и МИД страны якобы не знали заранее о готовящемся аресте основателя Telegram Павла Дурова, передаёт 29 августа информагентство Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре Франции.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни министерство иностранных дел Франции не были заранее предупреждены о задержании», — заявил источник.

По этим данным, ничего не знал о готовящемся аресте и сам основатель Telegram.

Источник информагентства также заявил, что расследование прокуратуры в отношении Дурова якобы никак не связано с США.

Как передавало ИА Регнум, основатель Telegram был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Макрон заявлял, что дело Дурова якобы не является политическим.

Дурова обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникали вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны.

Кроме того, 29 августа Ирина Болгар, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав после изучения её иска, в котором Болгар обвинила Дурова в применении насилия в отношении детей.

На данный момент Дуров отказывается от сотрудничества с французскими властями, но в западном «демократическом мире» существует масса способов оказать давление на человека, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Олеся Орленко.