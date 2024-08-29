Омск, 29 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в регионе, сообщил 29 августа губернатор области Виталий Хоценко.

Silas Stein/Global Look Press

«Из-за обильных осадков нам в Омской области пришлось сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты», — говорится в Telegram-канале главы региона.

По информации Хоценко, в Омской области от ЧС природного характера застраховано 946 тыс. га посевных площадей. Он добавил, что в непростые погодные условия местные сельхозпроизводители делают всё возможное для проведения уборочной кампании.

Как предавало ИА Регнум, 16 августа заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин сообщил, что в России погибло более 1,1 миллионов га посевов за время возвратных заморозков, однако оперативная работа аграриев позволила пересеять большую их часть. Замминистра добавил, что в 2024 году качество зерна превышает показатели предыдущего года. Более 76% зерна — продовольственного качества. По его словам, это говорит о хороших результатах аграриев страны.

Ранее климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов в беседе с ИА Регнум сообщил, что глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается.

В свою очередь эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур заявил, что Россия пострадает от всё большего числа наводнений в случае потепления климата более чем на 1,5 градуса, а также от увеличения числа пожаров и уменьшения разлива рек в случае потепления более чем на 2 градуса.