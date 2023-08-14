Москва, 14 августа, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Число наводнений в России, как и в некоторых других странах, может увеличиться в случае потепления климата на 1,5 градуса, заявил 14 августа эксперт Всемирной метеорологической организации ООН Омар Баддур.

Юрий Смитюк/ТАСС

В случае увеличения температуры на 2 градуса есть вероятность увеличения числа пожаров и уменьшения разлива рек, отметил также эксперт в комментарии РИА Новости.

По прогнозам организации, приповерхностные температуры в 2023 году будут выше средних показателей 1991–2020 годов почти во всех частях мира, кроме Аляски, Южной Африки, Южной Азии и некоторых регионов Австралии. В высоких северных широтах есть вероятность выпадения большего, чем обычно, количества осадков, сказал Баддур.

«Прогнозы осадков показывают влажные аномалии в Сахеле, Северной Европе, Аляске и Северной Сибири, а также сухие аномалии в этом сезоне в Амазонии и Западной Австралии», — сказал эксперт.

Ранее в организации отмечали, что температура в мире может в ближайшие пять лет достигнуть рекордно высокого уровня ввиду сочетания двух факторов — парниковых газов и смены фаз океанских течений. Июль 2023 года стал самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений Всемирной метеорологической организации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 августа в Уссурийске Приморского края произошёл прорыв дамбы, которая сдерживала поток воды от паводка, начавшегося в регионе из-за непогоды. 14 августа в городе произошёл прорыв магистрального газопровода. Пожара удалось избежать.

Власти края сообщили, что общее число домов, которые оказались подтоплены в результате наступления урагана «Ханун», увеличилось до 4620. Подтопления были выявлены в 10 муниципалитетах края. 14 августа в приморском отделении Росгидромета заявили, что новый тайфун LAN пройдёт 17 августа рядом с восточной частью края и принесёт сильные дожди.