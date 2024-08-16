Москва, 16 августа, 2024, 16:17 — ИА Регнум. В России погибло более 1,1 миллионов гектаров посевов за время возвратных заморозков, однако оперативная работа аграриев позволила пересеять большую их часть. Об этом в ходе XI Открытого чемпионата России по пахоте сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«В активной фазе уборочная кампания, более 73 млн тонн уже намолочено. Уборка в этом году достаточно напряжённая, погода вносит свои коррективы. Но в целом темп нас удовлетворяет», — заявил он.

Замминистра отметил, что в 2024 году качество зерна превышает показатели предыдущего года. Более 76% зерна — продовольственного качества. По его словам, это говорит о хороших результатах аграриев страны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа вице-премьер России Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Саратовскую область провёл совещание, на котором были затронуты вопросы стабильного функционирования агропромышленного комплекса (АПК) России. В ходе него он отметил, что, несмотря на ухудшение погодных условий во время весенних полевых работ, ситуация в АПК остаётся штатной.

25 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поделился, что в регионе собрали около 3 млн тонн зерна в условиях аномальной жары.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в 2023 году в России были достигнуты все целевые показатели государственной программы развития сельского хозяйства.