Москва, 19 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов.

Алексей Суконкин ИА Регнум

Ранее эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур заявил, что Россия пострадает от всё большего числа наводнений в случае потепления климата более чем на 1,5 градуса, а также от увеличения числа пожаров и уменьшения разлива рек в случае потепления более чем на 2 градуса. По словам эксперта, прогнозы осадков показывают влажные аномалии в Северной Европе, Аляске и северной Сибири, а также сухие аномалии в этом сезоне в Амазонии и Западной Австралии.

Климатолог Карнаухов согласился с прогнозом коллеги из Всемирной метеорологической организации ООН, отметив, что уже сейчас мы можем наблюдать увеличение числа наводнений и повышение их интенсивности.

«Сложно припомнить, чтобы до примерно 2000 года были какие-то наводнения с большим числом жертв в России. А в последнее время это случается постоянно, и не только в России, в целом по миру. Глобальное потепление, с одной стороны, приводит к тому что температура воздуха увеличивается и содержание влаги в атмосферном воздухе тоже увеличивается. Поэтому интенсивность дождей становится выше», — рассказал Карнаухов.

С другой стороны, как объяснил учёный, тёплый воздух быстрее впитывает влагу, и соответственно такой воздух быстрее высушивает землю, подсушивает растения. Поэтому эти два процесса — наводнения и засуха с лесными пожарами, которые возникают в местах, где атмосфера испарила из растений большую часть влаги — это две стороны одного процесса, объясняющегося глобальным потеплением.

«Глобальное потепление проявляется по-разному — где-то наводнениями, где-то лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами. Но интенсивность этих процессов увеличивается. Количество экстремальных климатических явлений увеличивается с каждым годом. Характерный признак тех изменений, которые сейчас происходят — это то, что изменения климата носят разнонаправленный характер в различных регионах. И время действия тоже разное», — отметил климатолог.

Так, он обратил внимание на то, что в этом году Европа столкнулась с критически высокими температурами, которые привели в том числе к возникновению масштабных пожаров, в то время как в центральной части России наблюдалось прохладное лето с интенсивными ливнями. И напротив в 2010 году летом европейские страны захлестнули наводнения, а в России тогда стояла жара.

«Неравномерность погоды очень характерна для тех катаклизмов и климатических изменений которые сейчас происходят. С математической точки зрения это можно объяснить так: сложная система которая приближается к точке бифуркации в ней увеличивается амплитуда флуктуации. Это такой общий закон, и он сейчас проявляется тем что мы наблюдаем аномалии и со знаком плюс, и со знаком минус», — добавил Карнаухов.

Также климатолог напомнил, что в этом году в Тихом океане наблюдается явление Эль-Ниньо, которое приводит к положительным аномалиям и засухам в окрестностях океана.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур за лето 2023 года из-за засухи в некоторых регионах России. Так, по данным Торгово-промышленной палаты России, в Поволжье и Сибири наблюдается сильная засуха, что повлечёт за собой снижение урожаев.

4 августа температура поверхности воды в Мировом океане установила новый рекорд, сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. Предыдущий рекорд на уровне 20,95 градуса был поставлен в марте 2016 года.

Июль 2023 года стал аномально холодным и дождливым для Московского региона, тогда как во многих других областях России летом установилась совершенно другая погода, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко.

Кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата», считает, что из-за рекордных темпов потепления на Земле существуют риски затопления ряда территорий, и это не только островные государства, но и даже Санкт-Петербург. В России скорость глобального потепления выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете, добавил климатолог.