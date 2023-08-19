Климатолог допустил рост числа наводнений в РФ из-за глобального потепления
Климатолог Карнаухов допустил увеличение числа наводнений из-за глобального потепления
Москва, 19 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов.
Ранее эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур заявил, что Россия пострадает от всё большего числа наводнений в случае потепления климата более чем на 1,5 градуса, а также от увеличения числа пожаров и уменьшения разлива рек в случае потепления более чем на 2 градуса. По словам эксперта, прогнозы осадков показывают влажные аномалии в Северной Европе, Аляске и северной Сибири, а также сухие аномалии в этом сезоне в Амазонии и Западной Австралии.
Климатолог Карнаухов согласился с прогнозом коллеги из Всемирной метеорологической организации ООН, отметив, что уже сейчас мы можем наблюдать увеличение числа наводнений и повышение их интенсивности.
«Сложно припомнить, чтобы до примерно 2000 года были какие-то наводнения с большим числом жертв в России. А в последнее время это случается постоянно, и не только в России, в целом по миру. Глобальное потепление, с одной стороны, приводит к тому что температура воздуха увеличивается и содержание влаги в атмосферном воздухе тоже увеличивается. Поэтому интенсивность дождей становится выше», — рассказал Карнаухов.
С другой стороны, как объяснил учёный, тёплый воздух быстрее впитывает влагу, и соответственно такой воздух быстрее высушивает землю, подсушивает растения. Поэтому эти два процесса — наводнения и засуха с лесными пожарами, которые возникают в местах, где атмосфера испарила из растений большую часть влаги — это две стороны одного процесса, объясняющегося глобальным потеплением.
«Глобальное потепление проявляется по-разному — где-то наводнениями, где-то лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами. Но интенсивность этих процессов увеличивается. Количество экстремальных климатических явлений увеличивается с каждым годом. Характерный признак тех изменений, которые сейчас происходят — это то, что изменения климата носят разнонаправленный характер в различных регионах. И время действия тоже разное», — отметил климатолог.
Так, он обратил внимание на то, что в этом году Европа столкнулась с критически высокими температурами, которые привели в том числе к возникновению масштабных пожаров, в то время как в центральной части России наблюдалось прохладное лето с интенсивными ливнями. И напротив в 2010 году летом европейские страны захлестнули наводнения, а в России тогда стояла жара.
«Неравномерность погоды очень характерна для тех катаклизмов и климатических изменений которые сейчас происходят. С математической точки зрения это можно объяснить так: сложная система которая приближается к точке бифуркации в ней увеличивается амплитуда флуктуации. Это такой общий закон, и он сейчас проявляется тем что мы наблюдаем аномалии и со знаком плюс, и со знаком минус», — добавил Карнаухов.
Также климатолог напомнил, что в этом году в Тихом океане наблюдается явление Эль-Ниньо, которое приводит к положительным аномалиям и засухам в окрестностях океана.
Ранее эксперты спрогнозировали снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур за лето 2023 года из-за засухи в некоторых регионах России. Так, по данным Торгово-промышленной палаты России, в Поволжье и Сибири наблюдается сильная засуха, что повлечёт за собой снижение урожаев.
4 августа температура поверхности воды в Мировом океане установила новый рекорд, сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. Предыдущий рекорд на уровне 20,95 градуса был поставлен в марте 2016 года.
Июль 2023 года стал аномально холодным и дождливым для Московского региона, тогда как во многих других областях России летом установилась совершенно другая погода, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко.
Кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата», считает, что из-за рекордных темпов потепления на Земле существуют риски затопления ряда территорий, и это не только островные государства, но и даже Санкт-Петербург. В России скорость глобального потепления выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете, добавил климатолог.