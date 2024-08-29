Москва, 29 августа, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не попадёт в тюрьму. Об этом сообщает 29 августа издание Sport24.

Dirk Shadd/Global Look Press Александр Овечкин

«Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме. Дай Бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», — сказал Овечкин.

Судебный процесс в отношении Дурова хоккеист прокомментировал на открытии «Офиса Овечкина» в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. После заседания 28 августа Дурова перевели из-под стражи под судебный надзор, обязали внести залог в размере 5 млн евро и запретили покидать Францию.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникли вопросы по поводу законности получения основателем Telegram французского гражданства.

Россия считает Дурова своим гражданином и готова оказывать ему всё необходимое содействие, заявил 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что дела против Дурова не должны становиться политическим преследованием.

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, Дурова не могли задержать во Франции без одобрения администрации президента США Джо Байдена.