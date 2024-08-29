Москва, 29 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Россия считает основателя Telegram Павла Дурова своим гражданином и готова оказывать ему всё необходимое содействие, заявил 29 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press

У Дурова есть всё необходимое для организации своей защиты, но, если потребуется, Россия окажет помощь, сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ход расследования дел против основателя Telegram, и, в частности, предположительно возникшие у властей Франции сомнения по поводу законности получения Дуровым гражданства этой страны.

«Дуров всё ещё является гражданином России. А что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем. Это не наше дело», — отметил пресс-секретарь президента.

Давать оценки возбуждённым в отношении основателя Telegram уголовным делам преждевременно, но важно, чтобы дела против Дурова не становились политическим преследованием, подчеркнул Песков.

«Главное, чтобы то, что происходит во Франции не превращалось в политическое преследование. Мы знаем, что президент Франции отрицал какую-либо связь с политикой. Но, с другой стороны, предъявляются определённые обвинения. Будем смотреть на то, что будет происходить дальше», — отметил пресс-секретарь президента.

Сколько всего гражданств есть у Дурова, Кремлю неизвестно, добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, основатель Telegram был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Дурова обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникали вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны. Кроме того, 29 августа Ирина Болгар, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал Швейцарии лишили основателя Telegram родительских прав после изучения её иска, в котором Болгар обвинила Дурова в применении насилия в отношении детей.

На данный момент Дуров отказывается от сотрудничества с французскими властями, но в западном «демократическом мире» существует масса способов оказать давление на человека, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА РегнумОлеся Орленко.