Брюссель, 29 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Отправить Киеву новые системы противовоздушной обороны (ПВО) без задержек будет непросто, но Брюссель окажет давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои требования о поставках помощи Киеву, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

«Одно дело — обещать, а другое — выполнить обещания без задержек, что не так просто, поэтому я буду активно давить на страны ЕС, чтобы они выполнили свои обещания, в первую очередь, в сфере ПВО», — сказал Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС.

На встречу Боррель прибыл вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Основной темой собрания станет поставки Киеву систем ПВО.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Украина достигла договоренностей с западными союзниками по поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны. При этом он не упомянул тип и количество поставляемых систем. Также Зеленский не назвал страны, с которыми заключены соглашения.

Как передавало ИА Регнум, в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что» за закрытыми дверями» просил западных партнёров предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, но такая схема не получила одобрения. Он пояснял, что в обмен предлагал партнёрам «всё что угодно».

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России. Также отмечалось, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.